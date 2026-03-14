Con la nuova collezione Pitillos, ogni passo racconta una storia

La collezione SS26 di PITLLOS è un inno alla leggerezza, all’innovazione e all’autenticità. Linee pulite, materiali di qualità e dettagli curati

La collezione SS26 di PITLLOS è un inno alla leggerezza, all’innovazione e all’autenticità, dove eleganza e comfort si fondono in uno stile naturale e contemporaneo. I modelli della stagione estiva accompagnano la quotidianità, unendo tradizione artigianale e sensibilità moderna in un perfetto equilibrio tra stile e funzionalità. Linee essenziali, materiali selezionati e grande cura delle finiture riflettono l’identità del brand e una femminilità autentica e sofisticata. Tra i protagonisti della SS26 spiccano mocassini, slingback, décolleté e sandali con tacchi e zeppe di diverse altezze: silhouette leggere studiate per coniugare comfort e armonia visiva. Il mocassino si conferma emblema di eleganza sobria e versatilità innata, rinnovandosi in versione platform per chi desidera qualche centimetro in più senza rinunciare alla comodità. Le ballerine, chic e pratiche, sono il passe-partout perfetto del guardaroba primaverile, mentre le slingback conquistano per la loro anima versatile: ideali in ufficio come nel tempo libero, con tacco medio per comfort e stabilità, o in versione rasoterra per un’eleganza essenziale e contemporanea. I sandali, declinati in versione flat, con zeppa o dall’anima più sportiva, interpretano l’equilibrio perfetto tra stile e praticità, valorizzando la silhouette con naturale leggerezza. A completare la collezione, le iconiche espadrillas intrecciate in rafia naturale: fresche, leggere e disinvolte, incarnano lo spirito più autentico dell’estate. La palette cromatica spazia dal bianco ottico al cuoio, fino al nero, passando per delicate sfumature di sabbia e tortora con raffinati accenti laminati oro e silver. Toni neutri e luminosi che esaltano la pulizia del design, perfetti per look minimal o più romantici. I materiali alternano pellami, dettagli verniciati e rafia mentre suole innovative e tacchi ispirati alle tendenze più attuali completano la proposta, offrendo stabilità, leggerezza e carattere. Il risultato è una collezione che unisce estetica e funzionalità, trasformando ogni calzatura in un’esperienza di stile. Una vera e propria poesia estiva, fatta di linee pulite, eleganza accessibile e dettagli ricercati, perfetta dalla passeggiata sul lungomare all’aperitivo al tramonto, fino agli incontri più informali.