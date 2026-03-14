“Bar Centrale” oggi su Rai 1 dedica la puntata a Enrica Bonaccorti

Torna sabato 14 marzo alle 14.00 su Rai 1 “Bar Centrale”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi, con una puntata dedicata a Enrica Bonaccorti

Torna sabato 14 marzo alle 14.00 su Rai 1 “Bar Centrale”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi, con una puntata dedicata a Enrica Bonaccorti. Al centro della puntata di sabato, il collegamento in diretta con la Chiesa degli Artisti a Roma, dove si svolgerà il funerale di Enrica Bonaccorti, per raccogliere il ricordo di chi l’ha amata: i suoi amici, ma anche la gente comune.

Non mancheranno le voci di un autentico bar di provincia: questa settimana Lorenzo Branchetti sarà in diretta dal bar di Fiumalbo, nel cuore dell’Emilia Romagna, un affascinante borgo dell’Appennino modenese. Elisa sarà affiancata da quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni.