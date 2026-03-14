Al Teatro de’ Servi debutta VI AMO DA MORIRE

Debutta VI AMO DA MORIRE, spettacolo nato da un’idea di Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi con la regia di Andrea Palotto, dal 17 al 29 marzo al Teatro de’ Servi

Debutta in prima assoluta al Teatro de’ Servi, dal 17 al 29 marzo, VI AMO DA MORIRE, la nuova commedia firmata da Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi, con la regia di Andrea Palotto.

Protagonisti sono Lucrezia, Giulio, Dario e Paolo che si immergono in strani intrecci sentimentali, misteri da sciogliere e una comunicazione intermittente con l’aldilà.

Chi ha mentito a chi? Chi nasconde cosa? Chi sopravviverà? Tutti ingannano tutti, tutti celano un segreto, tutti sono vivi…o forse no!

Una commedia che ci svelerà che non tutto è come sembra: tra tradimenti, bugie e colpi di scena scopriremo che tra Paradiso ed Inferno non c’è tutta questa differenza.