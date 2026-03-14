A “Tv Talk” oggi su Rai 3 i conflitti in tv e “La famiglia nel bosco”

L’analisi del racconto televisivo del conflitto in Iran, tra le dichiarazioni contraddittorie dei leader e le difficoltà dei media oggi a Tv Talk
L’analisi del racconto televisivo del conflitto in Iran, tra le dichiarazioni contraddittorie dei leader e le difficoltà dei media. Questo il tema di apertura della nuova puntata di “Tv Talk”, il programma dedicato all’attualità televisiva condotto da Mia Ceran, in onda sabato 14 marzo alle 15.00 su Rai 3. Se ne parlerà con Riccardo Iacona, Klaus Davi e Anna Bisogno.
Spazio anche al lavoro giornalistico di “PresaDiretta”, tornata a raccontare da vicino la situazione nella Striscia di Gaza. Al centro della puntata anche il caso della “famiglia nel bosco”, vicenda che da mesi divide opinione pubblica, politica e media. In studio l’attore Pierpaolo Spollon, insieme agli analisti del programma, per discutere di come una storia complessa possa trasformarsi in un acceso dibattito mediatico.
Non mancano i ReTVeet, la rubrica dedicata ai momenti televisivi più commentati della settimana. Ospite anche Patrizio Rispo, volto storico di “Un posto al sole che”, proprio quest’anno, celebra i suoi trent’anni di storia televisiva. Inoltre, il ritorno di uno dei format più longevi della televisione italiana, “Scherzi a parte”, riproposto da Canale 5 con la conduzione di Max Giusti.
In chiusura, Lillo Petrolo presenta il nuovo programma “La pelle del mondo”, realizzato insieme allo scienziato Stefano Mancuso: un esperimento che unisce divulgazione scientifica e intrattenimento.In studio anche Lella Costa, Diego Passoni, Carlo Puca, Giorgio Simonelli, Maria Volpe.