Un rombo bianco su uno sfondo blu o nero: ecco il nuovo segnale stradale

Nuovo segnale stradale costituito da un rombo bianco su uno sfondo blu o nero. A cosa serve? Indica la presenza di corsie preferenziali

In Italia non c’è ancora ma intanto si è già diffuso in Francia (ad esempio nella tangenziale di Parigi) e in altre città europee. È inoltre utilizzato negli Stati Uniti. Si tratta di un nuovo segnale stradale costituito da un rombo bianco su uno sfondo blu o nero. A cosa serve? Indica la presenza di corsie preferenziali o corsie ‘dedicate’ ad esempio ad autobus, taxi o veicoli in carpooling (che devono avere però almeno due persone a bordo). Anche le moto possono solitamente accedere a queste speciali corsie, ma solo se il conducente trasporta anche un passeggero. Le corsie – che puntano a incentivare l’utilizzo di veicoli ‘ad alta occupazione’ – sono aperte anche i veicoli elettrici o a idrogeno. Chi utilizza queste corsie senza averne diritto, potrebbe incappare in una multa da 135 euro.

IL ROMBO PUÒ ESSERE LUMINOSO

Alcuni cartelli sono permanenti. Ce ne sono altri in cui il rombo è luminoso: quando è acceso, la corsia è preferenziale. Quando è spento o barrato, la corsia torna a essere accessibile a tutti i tipi di veicoli senza distinzioni.

