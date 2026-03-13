Turchia: la NATO ha neutralizzato un terzo missile iraniano. In Libano morti due professori

Il missile balistico iraniano è entrato nello spazio aereo turco

Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che un missile balistico proveniente dall’Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco dalle difese della Nato. È il terzo incidente di questo tipo in poco più di una settimana. “Un proiettile balistico lanciato dall’Iran e penetrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dai sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato schierati nel Mediterraneo orientale”, si legge in un comunicato del ministero.

CENTRO DI BEIRUT BOMBARDATO, MORTI DUE DOCENTI

In seguito ai bombardamenti delle forze militari israeliane sul Libano hanno perso la vita due docenti dell’Università di Beirut, nel quartiere meridionale di Hadath.

Il professor Hussein Bazzi era direttore della facoltà di Scienze, mentre il professor Mortada Srour era un docente ordinario. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese (Nna), che fa sapere anche di nuovi attacchi dall’alba di oggi contro il sud del Paese e nella provincia di Sidone. Due i morti in un raid contro edifici residenziali nella provincia di Shebaa – le vittime si chiamavano Mahmoud Akrama Nassif e Mohammad Kanaan -, mentre quattro persone sono sotto le macerie in un attacco alla città di Qlileh. Anche a Sidone l’agenzia riferisce di “diversi feriti” nel bombardamento di un edificio residenziale. I soccorritori sono all’opera nelle località coinvolte.

QUATTRO MILITARI USA MORTI NELLO SCHIANTO

Quattro dei sei membri dell’equipaggio a bordo dell’aereo cisterna militare statunitense precipitato ieri nell’Iraq occidentale sono stati confermati morti , ha dichiarato venerdì il Comando Centrale degli Stati Uniti . Sebbene le circostanze dell’incidente siano ancora oggetto di indagine, il Comando Centrale degli Stati Uniti (USCentcom) ha chiarito venerdì che non è stato causato da fuoco ostile o fuoco amico.