Tennis, a Indian Wells Sinner travolge Tien: è in semifinale

Indian Wells, Sinner travolge Tien: è in semifinale. Il numero 2 al mondo nei quarti si è letteralmente sbarazzato dello statunitense in due set, lasciandogli appena tre game: 6-1, 6-2

Uno Jannik Sinner travolgente ha raggiunto le semifinali di Indian Wells. Il numero 2 al mondo nei quarti si è letteralmente sbarazzato dello statunitense Learner Tien in due set, lasciando all’avversario appena tre game: 6-1, 6-2. Per l’azzurro è la 14esima semifinale di un Masters 1000, la terza in questo torneo dopo quelle del 2023 e del 2024, entrambe però perse… Sinner, poi, è già l’italiano con più partite vinte nei Masters 1000: ora è a quota 98.

INDIAN WELLS, SINNER: VITTORIA IMPORTANTE, SONO FELICE

“L’esperienza di avere già affrontato Tien mi ha aiutato, è molto talentuoso e tornerà a questo livello tante volte. Io sono felice, ho cercato di resistere alla sua aggressività all’inizio ed è stata una vittoria importante”. Così Jannik Sinner dopo il successo nei quarti di finale di Indian Wells contro lo statunitense Learner Tien. L’azzurro affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev. “Siamo arrivati qui in California presto e mi sono abituato alle condizioni, stiamo lavorando su queste cose dopo i problemi che ho avuto in Australia. La semifinale sarà dura- ha concluso- ma per ora mi sono sentito benissimo in campo”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)