Stasera su Rai 2 la quindicesima stagione di “Delitti in Paradiso”: la trama

Venerdì 13 marzo 2026 in prima visione Tv su Rai 2 arriva la quindicesima stagione di “Delitti in Paradiso”: la trama dell’episodio “Corruzione a Saint Marie”

Venerdì 13 marzo 2026 in prima visione Tv su Rai 2 arriva la quindicesima stagione di “Delitti in Paradiso”. Nel primo episodio “Corruzione a Saint Marie”, il ritorno sull’isola del Commissario Patterson è segnato da una caduta mortale dal tetto della Sede del Governo, apparentemente volontaria.

A seguire “Oltre il Paradiso” con l’episodio in prima Tv “Un nuovo inizio per Natale”. È quasi Natale e l’ispettore Goodman si ritrova alle prese con quattro casi di effrazione piuttosto singolari: il ladro non ha rubato nulla ma, al contrario, ha lasciato qualcosa in ogni casa in cui è entrato.