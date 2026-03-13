Servizio civile 2026, bando online: quasi 66mila le opportunità, in Italia e all’estero

Online il bando del servizio civile 2026: quasi 66mila le opportunità, in Italia e all’estero. Anche con la federazione Focsiv, che offre 884 posizioni. La scadenza per le candidature è fissata all’8 aprile

Un altro mondo possibile, da costruire scegliendo l’opposto della guerra: la partecipazione al fianco degli ultimi, dalla parte dei diritti e delle persone. È questo l’orizzonte del servizio civile, un’opportunità per i giovani residenti in Italia che si rinnova nel 2026: quasi 66mila le posizioni disponibili, previste da un bando nazionale appena pubblicato. Primo Di Blasio, di Focsiv, la Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana: “Il servizio civile è un istituto della nostra repubblica che guarda al futuro e che vuole costruire una società capace di solidarietà e condivisione”. Le candidature vanno fatte online, all’indirizzo “domandaonline.serviziocivile.it”, sottolinea Lucia De Smaele: “Per il bando servizio civile 2026 la Focsiv offre 884 posizioni tra l’Italia e l’estero. Per l’estero abbiamo raggiunto il nostro massimo storico, con 638 posizioni in ben 44 Paesi”. Ad aiutare nella scelta tanti incontri formativi, promossi anche dalle organizzazioni della rete Focsiv.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)