Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa

Lampedusa, Tg1: “Petroliera russa si avvicina all’isola”, il sindaco Mannino: “Situazione sotto controllo”. A bordo ci sarebbero novecento tonnellate di gasolio

Una petroliera russa alla deriva, e senza equipaggio, si sta avvicinando alle acque di Lampedusa. La notizia viene riportata dal Tg1 con un breve video sui social. Si ritiene che sulla nave ci siano 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto.

SINDACO: PETROLIERA A 26 MIGLIA DA LINOSA, VA VERSO MALTA

La petroliera russa alla deriva si trova 26 miglia ad est di Linosa e sta ‘scarrocciando’ verso Malta. La situazione è comunque monitorata dai mezzi della nostra Marina militare e da un mezzo antinquinamento ‘Castalia’. Sul posto anche un rimorchiatore”. Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, al telefono con la Dire, fa il punto della situazione rispetto alla petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo. “Non è di certo una bella situazione ma al momento la situazione è sotto controllo, siamo in sicurezza”. Tutto l’equipaggio, secondo quanto conferma Mannino, ha abbandonato la nave.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)