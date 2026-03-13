Paralimpiadi: tre ori e un argento. Con 14 medaglie è record per gli Azzurri

Quattro podi in una giornata: doppio successo nel banked slalom di snowboard con Perathoner e Luchini, poi il trionfo di De Silvestro e l’argento di Bertagnolli
Giornata indimenticabile per l’Italia ai Giochi Paralimpici invernali: oggi sono arrivare altre quattro medaglie, tre ori e un argento.
Oltre all’oro di Jacopo Luchini nel Banked slalom di snowboard, c’è l’oro di Emanuel Perathoner — Banked slalom di snowboard (disabilità arti inferiori), l’oro di René De Silvestro — Slalom gigante di sci alpino (disabilità arti inferiori) e l’argento di Giacomo Bertagnolli — Slalom gigante di sci alpino (ipovedente).
L’Italia, con 14 podi, ha già superato il record di medaglie conquistate a Lillehammer 1994.