Neonati morti e seppelliti, in aula parla Chiara Petrolini: “Non sono una madre assassina”

Ha parlato in aula la 23enne accusata di aver ucciso due neonati e di averli seppelliti nel giardino

“Sono stata anche descritta come un’assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini“. Lo ha detto Chiara Petrolini, rendendo stamattina dichiarazioni spontanee davanti alla Corte di assise di Parma, nel processo che la vede imputata per l’omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due neonati, partoriti a maggio 2023 e agosto 2024 e poi seppelliti nel giardino della villetta di Traversetolo. “Quei bambini erano parte di me– aggiunge l’imputata- non gli avrei mai fatto del male, è una sofferenza che distrugge dentro“.

Petrolini ha quindi continuato: “Anche se non mi aspettavo queste due gravidanze, io sapevo che avrei tenuto i bambini e li avrei voluti crescere. Quello che ho fatto dopo è stata una scelta sicuramente sbagliata, presa senza ragionare, che oggi sto iniziando a riconoscere. Ma in quel momento per me è stata la scelta più giusta da fare”.

