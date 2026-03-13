Il film “Togo – Una grande amicizia” tratto da una storia vera su Rai Movie: la trama

Tratto da una storia vera, il film “Togo – Una grande amicizia” con protagonista Willem Dafoe stasera su Rai Movie: la trama
Nel 1925, un’epidemia di difterite colpì Nome, nella glaciale Alaska, minacciando i bambini. Il siero salvavita era a 1.000 km, ma una tempesta incombente bloccava ogni tentativo. Solo Leonhard Seppala, con la sua slitta guidata dal veterano cane Togo, affrontò il pericolo per portare l’antitossina in tempo.
E’ la trama del film “Togo – Una grande amicizia” con protagonista Willem Dafoe in onda venerdì 13 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Movie.