Il film “Hitman – L’assassino” oggi su Rai 4: ecco la trama

Il film Hitman – L’assassino (2007), primo adattamento cinematografico del videogioco, diretto da Xavier Gens con l’attore Timothy Olyphant su Rai 4: la trama

L’Agente 47 è un killer fantasma, infallibile e privo di tracce. La sua missione contro Belicoff, politico russo, lo trascina in una trappola mortale insieme alla bella Nika. Braccato dall’Interpol, dai servizi segreti e da tre sicari della sua stessa agenzia, dovrà lottare per la sopravvivenza.

E’ la trama di Hitman – L’assassino (2007), primo adattamento cinematografico del videogioco, diretto da Xavier Gens con l’attore Timothy Olyphant, in onda venerdì 13 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4.