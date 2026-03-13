Il documentario “Un’opera per un impero” stasera su Rai 5

L’Opéra Garnier è soprattutto il prodotto di un progetto edilizio titanico e la vetrina di un’epoca: la racconta il documentario “Un’opera per un impero” su Rai 5

Famosa per il suo fantasma, l’Opéra Garnier è soprattutto il prodotto di un progetto edilizio titanico e la vetrina di un’epoca, il Secondo Impero. Dal 1852 al 1870, diciotto anni fiammeggianti fecero di Parigi la capitale della modernità. L’obiettivo di questo documentario è quello di raccontare la straordinaria avventura costruttiva del teatro parigino. Ne parla il documentario “Un’opera per un impero” in onda venerdì 13 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5.

A seguire l’affascinante carriera dell’ingegnoso creatore e imprenditore gioielliere Carl Fabergé. La storia di un’impresa famigliare che cresce e si espande senza mai abbassare il livello qualitativo dei suoi prodotti. Un catalogo di opere affascinanti attraverso le quali è possibile scandire e interpretare gli ultimi decenni