A Geo oggi pomeriggio su Rai 3 l’arte dei “madonnari”

Venerdì 13 marzo, alle 16.35 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Paola Ghisleni e Giovanni Perico, cosiddetti “madonnari” uniti nella vita e nell’arte, dagli anni 80 realizzano opere d’arte di strada in numerosi eventi italiani, come avvenuto in Vaticano davanti al Papa.