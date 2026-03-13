A Elisir oggi su Rai 3 tutto sul diabete

“Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, dedicherà l’ultima puntata della settimana al diabete

“Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, dedicherà l’ultima puntata della settimana, in onda venerdì 13 marzo alle 10.55 su Rai 3, al diabete e alla sua prevenzione. Molte persone sono a rischio di sviluppare il diabete, ma non lo sanno. Prevenzione e stile di vita sano giocano un ruolo fondamentale. Approfondirà il tema in studio il professor Giorgio Sesti, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea di Roma.

A seguire, nella rubrica “In Corpore Sano”, focus sulla musica come cura. La musica rappresenta una potente terapia non farmacologica capace di influenzare positivamente corpo e mente, riducendo stress, ansia e dolore. Ne sapremo di più grazie al professor Sandro Sorbi, ordinario di Neurologia all’Ospedale Careggi di Firenze.

Infine, protagonista dello spazio conclusivo della puntata, saranno le allergie di primavera, particolarmente comuni e causate da una reazione anomala del sistema immunitario a sostanze normalmente innocue, come i pollini. Il professor Vincenzo Patella, Presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica, darà consigli su trattamenti e terapie.