Stasera su Rai Movie il film d’azione “Sicario”: ecco la trama

Il film thriller “Sicario” (2015), diretto da Denis Villeneuve con Benicio Del Toro ed Emily Blunt, in onda su Rai Movie: la trama

Kate Macer è una agente dell’FBI ingaggiata da Matt Graver, comandante di una task force dell’élite del governo, in una operazione contro i cartelli della droga, nella zona di confine tra Stati Uniti e Messico. I narcotrafficanti sono ritenuti responsabili di una esplosione che ha ucciso alcuni membri della squadra e l’azione a cui la Marcer è chiamata metterà a repentaglio le sue convinzioni più profonde e i suoi valori morali.

E’ la trama di Sicario (Usa, 2015) di Denis Villeneuve, con Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Jon Bernthal in onda giovedì 12 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Movie.