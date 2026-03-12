Stasera su Rai 4 altri tre episodi della quarta stagione di SWAT: la trama

Giovedì 12 marzo in prima serata, torna con 3 episodi su Rai 4 dalla quarta stagione l’amatissima serie d’azione poliziesca SWAT

Giovedì 12 marzo 2026, in prima serata, torna su Rai 4 la quarta stagione dell’amatissima serie d’azione poliziesca “S.W.A.T.”, che segue le missioni ad alto rischio dell’unità speciale della polizia di Los Angeles guidata dal sergente Daniel “Hondo” Harrelson. Dopo gli eventi turbolenti della stagione precedente, il team si trova ad affrontare nuove minacce e casi sempre più complessi.

Nell’episodio 16 “In trappola”, all’interno dello stesso tribunale dove Hondo e Deacon sono stati chiamati per una testimonianza, evadono quattro assassini in attesa di processo. Intanto, la madre di Street è in ospedale.

Nell’episodio 17 “Circolo vizioso”, la squadra deve fare i conti con una banda di trafficanti di ragazze tenute prigioniere. Tan reagisce portando alla luce una sua dolorosa esperienza personale.

Nell’episodio 18 “Veritas Vincit”, gli Imperial Dukes sono tornati e stanno organizzando una contro protesta per fare in modo che scoppi una vera e propria guerra a Los Angeles.