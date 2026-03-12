Stasera su Rai 1 Don Matteo 15 con l’episodio “Fedeltà”

Su Rai 1 torna “Don Matteo” – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – con l’episodio “Fedeltà”: la trama

Stasera torna la quindicesima stagione di “Don Matteo” – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – per la regia di Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. La parola d’ordine della stagione è “cuore” perché tutti i protagonisti, tra quelli noti al pubblico ed i nuovi, si trovano a fare i conti con i sentimenti. Accanto a Don Massimo, Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini, l’intrecciarsi di storie segue la coppia formata dal Capitano dei Carabinieri, Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini), la sorella di Don Massimo.

Nell’episodio 9 “Fedeltà”, Cecchini trova una camicia sporca di rossetto e si convince che Diego abbia un’amante, ma chi può essere “l’impostora”? Per scoprirlo chiede l’aiuto di Caterina e di Giulia con conseguenze disastrose. Nel frattempo, Maria ha deciso di battezzarsi insieme al piccolo Max, sarebbe il modo più bello per festeggiare un nuovo inizio, ma il giorno della funzione, sul più bello, le facce sorridenti si fanno tese: Maria potrebbe essere di nuovo in pericolo.