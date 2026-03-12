Stasera al Teatro Bosconero “Tutti meno uno”

La comicità torna protagonista al teatro Civico di Bosconero (Torino) nelle serate di venerdì 13 e sabato 14 marzo con uno spettacolo all’insegna del divertimento e della riflessione

La comicità torna protagonista al teatro Civico di Bosconero (Torino) nelle serate di venerdì 13 e sabato 14 marzo con uno spettacolo all’insegna del divertimento e della riflessione. Sul palco salirà la Compagnia “Teat-Rino”, pronta a coinvolgere il pubblico con la brillante commedia musicale “Tutti meno uno”. Al centro della storia c’è Leone, uomo di mezza età e ricco proprietario di casa, deciso a mettere alla prova il mito della famiglia perfetta proprio durante le feste natalizie. Per realizzare il suo esperimento decide di assumere una compagnia di attori che interpreti la famiglia ideale che ha sempre desiderato. Tutto sembra procedere secondo i suoi piani, almeno finché non entra in scena Carmen, sua moglie nello spettacolo ma anche moglie, nella vita reale, di Fortunato, il regista della compagnia ingaggiata per portare in scena questa insolita rappresentazione domestica.

La vicenda si sviluppa così su due livelli: la realtà e il copione scritto dallo stesso Leone e consegnato agli attori. Con il passare delle ore, però, i confini tra finzione e realtà iniziano a confondersi. Personaggi inattesi fanno il loro ingresso in casa, il copione viene progressivamente disatteso e i ruoli si trasformano, generando situazioni comiche e imprevedibili. Tra equivoci, colpi di scena e momenti musicali, la storia conduce il pubblico verso una rivelazione finale che darà un nuovo significato all’intera vicenda. “Tutti meno uno” è una commedia musicale brillante e coinvolgente che – oltre a divertire – invita anche a riflettere sui valori autentici della famiglia. Il testo e la regia sono firmati da Pietro Panarelli, con la direzione musicale di Samuel De Luca e le coreografie di Paola Bottazzi. Lo spettacolo è in collaborazione con “Centro Danza Ciriè” e maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere al numero 3803736110.