Primo messaggio di Mojtaba Khamenei: “Chiudiamo Hormuz e vendichiamo il segue dei martiri”

La tv iraniana legge il primo messaggio di Mojtaba Khamenei dopo la sua elezione a Guida Suprema dell’Iran

La tv di stato iraniana legge il primo messaggio di Mojtaba Khamenei dopo la sua elezione a Guida Suprema dell’Iran “Terremo chiuso Hormuz per fare pressione sul nemico, i nostri vicini sono amici, colpiamo solo le basi americane che vanno chiuse in tutta la regione. Vendicheremo il sangue dei martiri. Dobbiamo sconfiggere il nemico e la nostra forza ci aiuterà a farlo”.

“Promettiamo alla defunta Guida suprema” Ali Khamenei “che seguiremo il percorso e faremo del nostro meglio per proseguire quanto fatto in passato e chiedo a tutti i diversi leader politici dell’Iran di fare del proprio meglio per mostrare unità”:

Khamenei non è apparso in pubblico: un conduttore televisivo ha letto ad alta voce la sua dichiarazione. Non si sa quindi quali siano le sue effettive condizioni di salute: potrebbe essere stato ferito in uno degli attacchi.