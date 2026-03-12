Oroscopo di oggi, giovedì 12 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 12 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
L’arrivo di questa giornata di festa ci mette nella condizione ideale per riprendere fiato, per dedicare finalmente del tempo proficuo alla famiglia. Puntiamo sul nostro fiuto per gli acquisti e accaparriamoci un oggetto che ci piace a una cifra irrisoria.
Toro
Belle novità per chi di noi opera in squadra. La collaborazione promette risultati eccellenti. Favoriti i corsi di studio, i trasferimenti e i viaggi. Dalle amicizie arrivano belle soddisfazioni. Approfittiamone per lanciarci in esperienze nuove, senza ansie.
Gemelli
Grazie all’abbondanza di spirito costruttivo, è facile portare avanti mansioni impegnative e tenere sotto controllo i vari aspetti dell’attività. Cambiamo angolazione, certe volte, per cogliere prospettive inedite e arricchire la consapevolezza.
Cancro
La Luna, nel suo passaggio in Scorpione, rende dinamica e appassionata la domenica. Un dono gradito, una bella notizia da una persona cara. Modifichiamo gli orizzonti, spostando lo sguardo nelle profondità di noi stessi, possiamo trovare un tesoro.
Leone
Clima non di tutto riposo. Ci conviene attenerci scrupolosamente alle regole, se non vogliamo entrare in conflitto con il resto del mondo. Si presentano situazioni nuove che richiedono una grande elasticità, non siamo troppo critici verso gli altri.
Vergine
Luna stimolante in Scorpione. Una sorta di scossa elettrica, che ci rende attivi per cambiare in meglio il panorama sentimentale e professionale. Siamo oltremodo sensibili alla qualità dei rapporti affettivi. Sia in amore sia in famiglia, vogliamo autenticità.
Bilancia
Un passatempo che richiede un buon colpo d’occhio e intuito potrebbe essere quello che fa per noi. Ci aiuta a rilassarci e a svuotare la mente. Esiste un modo per conquistare il cuore di qualcuno. Dobbiamo solo capire a che prezzo e se ne vale la pena.
Scorpione
Passione e spirito d’iniziativa. Nell’attività siamo determinati e aperti alla cooperazione. Idee e un desiderio di rinnovamento. Avanti tutta. Momento buono per le operazioni finanziarie e gli affari. Più complicato per il cuore e le amicizie.
Sagittario
Una giornata fatta apposta per l’ascolto interiore, pratica forse che non esercitiamo troppo spesso, perché preferiamo l’agire al contemplare. Cielo non perfettamente allineato alle nostre aspettative, ma positivo per la conoscenza interiore profonda.
Capricorno
Grazie all’apporto di efficienza e di spirito costruttivo, la carriera procede speditamente. Determinazione, tenacia. Tutto sotto controllo. Siamo nella condizione ideale per affrontare prove impegnative oppure proporci per un incarico di rilievo.
Acquario
L’amore, delizia del periodo. Per questo oggi andrebbero evitate tutte le discussioni che vertono sul denaro, sui sentimenti e sulla gelosia. La Luna fa vacillare alcune certezze, ma è tempo di svecchiare, sostituire, cambiare. Rinnoviamoci.
Pesci
Seguiamo senza riserve il nostro intuito. Fantasia e immaginazione sono i nostri assi nella manica per le faccende professionali, ma anche per quelle affettive. L’ineffabile sensazione che le cose scorrano con facilità ci dà la carica giusta per un’ampia libertà di azione.