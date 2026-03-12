Nasce il primo liceo Cambridge Online in Italia per giovani sportivi, artisti e nomadi digitali

La prima Cambridge International Online School riconosciuta in Italia, che offrirà percorsi Cambridge IGCSE e Diplomi A Levels online

Il 2026 si apre con una doppia novità destinata a trasformare il panorama educativo italiano. BDC School annuncia il lancio — previsto per settembre 2026 — della prima Cambridge International Online School riconosciuta in Italia, che offrirà percorsi Cambridge IGCSE e Diplomi A Levels online. Contemporaneamente, l’istituto ha ottenuto anche il riconoscimento come Professional Development Centre da parte di Cambridge International Education, diventando il primo centro ufficiale in Italia per la formazione degli insegnanti Cambridge.

Questi riconoscimenti coronano un anno di forte crescita per BDC School, che ha rafforzato la propria identità come scuola capace di coniugare innovazione, qualità e visione internazionale. La Cambridge International Online School consentirà a studenti che si trovano in qualsiasi parte d’Italia — e non solo — di accedere a una formazione di altissimo livello, riconosciuta globalmente, con una struttura flessibile nei tempi, luoghi e modalità di apprendimento.

“Con la Cambridge International Online School e il riconoscimento come Professional Development Centre, BDC compie un passo decisivo: non stiamo solo ampliando i confini della nostra offerta, ma stiamo creando un modello che mette insieme tecnologia, inclusione e internazionalità. È un progetto che nasce in Italia, ma guarda al mondo” — Marco Paschina, Managing Director di BDC School.

Il progetto, in particolare, si rivolge a studenti con esigenze formative specifiche: homeschooler, giovani impegnati in percorsi sportivi o artistici ad alto livello, figli di famiglie internazionali o expat, ma anche a chi vive in aree dove l’offerta di istruzione internazionale è assente. L’obiettivo è garantire continuità e qualità accademica indipendentemente dal contesto geografico e dagli impegni extrascolastici.

Il Liceo Cambridge Online potrà inoltre essere integrato al classico diploma e a qualsiasi altro percorso, offrendo agli studenti la possibilità di costruire un profilo accademico articolato e riconosciuto in tutte le università del mondo.

Il modello didattico combina lezioni sincrone in diretta con docenti certificati Cambridge, moduli asincroni personalizzati e tutoraggio individuale per l’intero percorso.

Gli studenti saranno parte integrante della comunità scolastica, potranno partecipare a progetti condivisi con i campus fisici del network BDC — come STEM Racing in partnership with F1 e Model United Nations — e sostenere gli esami presso la sede BDC di Milano o in un Cambridge Exam Centre vicino a loro.

Un elemento distintivo del percorso Cambridge, infine, è il rigoroso processo di accreditamento che ogni scuola online deve superare prima di ottenere la registrazione ufficiale. Questo percorso assicura elevati standard in termini di gestione scolastica, qualità della didattica e sicurezza degli ambienti digitali.

Anche la scelta delle materie avrà un respiro internazionale: accanto a discipline più tradizionali, saranno disponibili percorsi con forte impronta globale come IGCSE Global Perspectives, che sviluppano capacità critiche e collaborative. Per le materie scientifiche, saranno proposte esperienze di laboratorio virtuali e, quando necessario, opportunità pratiche in presenza, così da rispettare pienamente gli standard Cambridge.

Per ulteriori informazioni: www.online.bdcschool.eu