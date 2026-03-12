Un missile colpisce la base italiana a Erbil, Crosetto: “Nessuna vittima”. Tajani: “Ferma condanna. I nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker”

In Iraq “un missile ha colpito la nostra base di Erbil. Non ci sono vittime né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene”. Lo ha scritto su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il quale ha aggiunto di essere costantemente aggiornato sulla situazione dal capo di Stato maggiore della Difesa e dal comandante del Covi.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso “Ferma condanna per l’attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla Patria”.

A SkyTg24 questa mattina è intervenuto il comandante della base, il colonnello Stefano Pizzotti. “Eravamo già in condizione di preallarme, verso le 20.30 ore locali è scattato un allarme di minaccia aerea. Ci siamo recati in sicurezza presso i bunker già assegnati, poco prima dell’1 poi c’è stata una minaccia aerea, ancora da accertare, che ha colpito la base italiana, causando danni materiali alle infrastrutture“, ha raccontato.

“Il personale sta bene, stanno tutti quanti bene. Ancora non è certa la provenienza della minaccia. Attualmente sul posto ci sono gli artificeri che stanno mettendo in sicurezza l’area, ma l’allarme è cessato“, ha aggiunto. Pizzotti ha concluso: “Il morale del personale è comunque alto, volevamo rassicurare le famiglie. Siamo preparati ed addestrati per queste situazioni”. Nella base il contingente italiano “si occupa di addestramento delle truppe locali curde su richiesta del governo iracheno. Poco prima dell’inizio della crisi era stato effettuato un alleggerimento del contingente. Oggi ci sono meno persone di quelle che dovrebbero esserci nella normalità”, ha spiegato Pizzotti nel corso del collegamento.

LA NOTIZIA A REALPOLITIK SU RETE 4

Nella serata di ieri, la notizia era stata diffusa a RealPolitik, il programma di Rete 4 condotto Tommaso Labate. Angelo Bonelli, leader di Avs, in diretta, ha fatto sapere di aver ricevuto un messaggio dal ministro Crosetto: “Un missile ha appena colpito la nostra base di Erbil, non so ancora con che esito. Non ci sono vittime nel personale italiano”.

“Dobbiamo valutare quello che è accaduto, poi decideremo i passi da compiere. Certamente è un attacco inaccettabile, prima di dire chi è il responsabile dobbiamo fare un accertamento molto chiaro perché bisogna lavorare sempre sulla de-escalation, dobbiamo proteggere i nostri militari”, ha poi commentato Tajani in collegamento con il programma.

