Informativa del Ministro Urso su Ilva, in Senato sono due rappresentanti della maggioranza

L’ironia di Renzi: “Sono in due”. Sensi (Pd): “Giovedì mattina. Non sabato. Informativa del Ministro Urso. Su Ilva. Non un nonnulla”

Banchi della maggioranza deserti durante il question time al Senato. Lo ha denunciato il leader Iv, Matteo Renzi durante la sua interrogazione al ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso. “Tutta la parte della maggioranza è vuota, ci sono solo due valorosi colleghi uno della Lega l’altro di Fdi. Questo la dice lunga su quanto sia interessata, non a noi, ma a quello che dice il governo”.

SENSI (PD): DI GIOVEDÌ IN AULA SENATO SOLO 9 SENATORI DI MAGGIORANZA

“Giovedì mattina. Non sabato. Informativa del Ministro Urso. Su ILVA. Non un nonnulla. Due senatori due di Fratelli d’Italia ad ascoltare il Ministro, peraltro del loro partito. Gli altri avranno judo. O c’è il referendum. Non so. Nove senatori della maggioranza in tutto in aula. Sarebbero 120“. È il post amaro pubblicato su Instagram dal senatore del Pd Filippo Sensi. Nella foto postata si vedono i banchi praticamente vuoti del centrodestra.

