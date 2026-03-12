Da domani si alzono i prezzi delle sigarette

Ecco dove trovare i listini aggiornati e tutte le informazioni sui marchi interessati dagli aumenti

Non è un aumento che cade dal cielo all’improvviso, come quello della benzina, ma è comunque l’ennesimo rialzo dei prezzi con cui molti italiani dovranno fare i conti. Come era stato annunciato a fine anno dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, domani, 13 marzo 2026, entreranno in vigore le variazioni di prezzo per diverse marche di tabacchi. Si tratta di un “aggiornamento dei listini” programmato nell’ultima manovra finanziaria e non riguarderà tutte le marche ma diverse tipologie di prodotti: sigarette tradizionali, sigari e tabacco trinciato.

DOVE TROVARE I NUOVI LISTINI

L’elenco dei brand interessati e i rispettivi listini sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella sezione “Accise“. I rivenditori di generi di monopolio adegueranno i prezzi di vendita in modo automatico, non appena i sistemi informatici di Logista e degli altri distributori ufficiali avranno aggiornato i database fiscali.

GLI AUMENTI

Tra i bionde più popolari toccate dagli aumenti figurano le Lucky Strike: un pacchetto morbido ora costa 5,50 euro, poi ci sono anche le Ms classiche che salgono a 5,80 euro. L’operazione, si spiega, rientra in un piano di adeguamento delle accise con l’obiettivo di garantire il gettito erariale, ma anche di perseguire gli obiettivi di tutela della salute pubblica attraverso la leva fiscale.

