Addio a Enrica Bonaccorti: si è spenta a 76 anni per un tumore al pancreas

Tra gli anni ’80 e ’90 è stata il volto di molte trasmissioni televisive popolari in Rai e su Mediaset quali ‘Non è la Rai’, ‘Pronto, chi gioca?’ e ‘Italia Sera’

Enrica Bonaccorti, si è spenta oggi, giovedì 12 marzo, a 76 anni, dopo aver lottato contro un tumore al pancreas che le era stato diagnosticato meno di due anni fa e aveva reso pubblico lo scorso settembre.

Esordì negli anni ’70 come attrice teatrale, cinematografica e televisiva, collaborando anche con Domenico Modugno, per cui scrisse brani come ‘La lontananza’ e ‘Amara terra mia’. Attiva anche come conduttrice radiofonica, iniziò la carriera in televisione alla Rai nel 1978 e raggiunse il successo presentando programmi popolari come ‘Italia sera’ e ‘Pronto, chi gioca?’. Passata alla Fininvest (ora Mediaset), condusse nel 1991 la prima edizione di ‘Non è la Rai’, durante il quale fu coinvolta in un presunto caso di truffa televisiva: una concorrente che chiamò da casa indovinò la parola “eternit” nel gioco del cruciverbone prima che fosse letta la definizione. La conduttrice andò su tutte le furie, sospettando un imbroglio, e interruppe la telefonata. La donna fu poi processata ma assolta per insufficienza di prove; Bonaccorti disse in seguito di essere stata rimproverata dai vertici dell’azienda per non aver minimizzato l’episodio.

Donna colta, una mente brillante: Sergio Zavoli la definì una “giornalista prestata allo spettacolo”, motivando così l’assegnazione del Premio Guidarello, lodando la sua professionalità e il suo approccio rigoroso anche nei programmi di intrattenimento.

Curiosità in curriculum: la relazione sentimentale con Renato Zero e una copertina di Playboy. “Quei soldi mi servivano, visto che avevo una bambina piccola e nessun aiuto da un marito scomparso”, si giustificò. Stava parlando di Verdiana Bonaccorti, avuta dallo sceneggiatore e regista Daniele Pettinari da cui la conduttrice si separò poco dopo la nascita della figlia, che porta infatti il suo cognome.