A “Elisir” oggi su Rai 3 focus sull’ernia cervicale

Come si fa la diagnosi di ernia cervicale, una patologia causata dallo schiacciamento dei dischi vertebrali situati nella zona del collo? Le risposte a Elisir su Rai 3

Come si fa la diagnosi di ernia cervicale, una patologia causata dallo schiacciamento dei dischi vertebrali situati nella zona del collo? In che modo si sfiamma? E quando è necessario intervenire chirurgicamente? Risponde alle domande il professor Francesco Bove, specialista ortopedico e docente presso la Unicamillus – Università Medica Internazionale di Roma, ospite di ”Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 12 marzo alle 10.55 su Rai 3.

A seguire, nello spazio “Mangiarsano”, il professor Enzo Spisni, docente di Fisiologia all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, spiegherà come rinforzare le ossa con la dieta. L’alimentazione ha un ruolo fondamentale nel mantenere le ossa forti e sane e può influenzare direttamente la densità ossea e la resistenza dello scheletro, prevenendo la comparsa di osteoporosi e altre fragilità.

Infine, nello spazio “Serena…mente” verrà approfondito il tema del bipolarismo, una condizione psichiatrica cronica caratterizzata da una marcata instabilità dell’umore che può interferire con le relazioni interpersonali. A fare il punto in studio sarà la professoressa Emi Bondi, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo.