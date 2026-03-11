Wellness e fintech: rinnovata la partnership tra la torinese Builtdifferent e Young Platform

Builtdifferent, startup health-tech italiana che integra allenamento personalizzato e nutrizione in un’unica piattaforma digitale, ha rinnovato per il 2026 la partnership con Young Platform

Builtdifferent, la startup health-tech italiana che unisce allenamento personalizzato e nutrizione in un’unica piattaforma digitale, annuncia il rinnovo della partnership con Young Platform, realtà italiana attiva nel settore fintech e crypto. L’accordo consolida una collaborazione già avviata con successo e rafforza, per il 2026, i benefit dedicati ai membri dei Club Young Platform, che potranno accedere a percorsi completi di allenamento e nutrizione personalizzati a condizioni agevolate.

La partnership nasce da una visione condivisa: promuovere consapevolezza, disciplina e visione di lungo periodo, sia nella gestione delle proprie risorse finanziarie sia nella cura del proprio benessere fisico.

“Allenamento e investimenti hanno molto in comune: richiedono metodo, costanza e un approccio strutturato. Rinnovare la partnership con Young Platform significa offrire alla loro community uno strumento concreto per prendersi cura di sé in modo personalizzato e sostenibile” commentano Stefano Tazio e Riccardo Pirlea, founder di Builtdifferent “Per il 2026 abbiamo scelto di rafforzare ulteriormente questa sinergia, puntando su un’esperienza ancora più completa e accessibile”.

Grazie al rinnovo dell’accordo, i membri dei Club Young Platform potranno accedere al piano annuale Builtdifferent che integra allenamento e nutrizione in un unico percorso coordinato.

L’offerta è riservata ai nuovi utenti e prevede un periodo di prova gratuita, che consente di testare il servizio prima della conferma definitiva dell’abbonamento.

Un ecosistema digitale per il benessere personalizzato

Builtdifferent è una piattaforma wellness all-in-one che costruisce piani su misura analizzando oltre 25 variabili individuali e integrando diverse metodologie di allenamento. Ogni percorso combina personal trainer certificati dedicati, nutrizionisti qualificati per piani alimentari personalizzati, supporto costante in chat e tecnologia proprietaria che ottimizza e adatta il programma nel tempo. Il risultato è un programma 100% personalizzato, progettato per accompagnare sia principianti sia utenti avanzati verso obiettivi concreti e duraturi.

Per Young Platform, la collaborazione si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dei propri Club, che affiancano ai servizi fintech una serie di benefit dedicati alla crescita personale della community. Il rinnovo della partnership per il 2026 rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di un ecosistema integrato in cui educazione finanziaria e benessere fisico convergono in un’unica visione: investire su di sé, ogni giorno.