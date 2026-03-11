Tennis, a Indian Wells Sinner supera anche Fonseca

Indian Wells, Sinner vince la sfida con Fonseca e va ai quarti. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà lo statunitense Learner Tien

Una sfida vinta ai tie-break. Jannik Sinner ha superato 7-6, 7-6 il brasiliano Joao Fonseca negli ottavi di Indian Wells. È stata una battaglia sul filo: l’azzurro nel primo ha anche salvato tre set point di fila. Il numero 2 al mondo giocherà i suoi 19esimi quarti di finale di un Masters 1000: l’avversario sarà lo statunitense Learner Tien.

INDIAN WELLS, SINNER: VITTORIA CON FONSECA GRAZIE AD AGGRESSIVITA’

“Cercare di essere il più aggressivo possibile è stata la chiave per la vittoria“. Lo ha detto Jannik Sinner dopo il successo in due tie-break contro il brasiliano Joao Fonseca negli ottavi a Indian Wells. “Joao è un giocatore incredibile, ha un grandissimo talento- ha aggiunto l’azzurro complimentandosi con l’avversario- è molto potente da entrambi i lati. Ha servito molto bene”. Ai quarti il numero 2 al mondo troverà lo statunitense Learner Tien, che mai prima d’ora era arrivato così avanti in un Masters 1000. “Penso sia il primo di molti per lui. Learner è molto costante- sono state le parole di Sinner riportate da supertennis- Lui e Joao sono il futuro del nostro sport. È migliorato molto dall’ultima volta che ci siamo affrontati”. “Da parte mia- ha quindi concluso Sinner- Sono felice di ritrovarmi di nuovo nella posizione di giocare un quarto di finale in un grande torneo, sono sempre giornate speciali. Ovviamente speriamo in una bella partita”.