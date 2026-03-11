Stasera su Rai Storia “RAInchieste” con Giorgio Zanchini

Giorgio Zanchini torna con una nuova puntata di “RAInchieste”, il programma Rai Cultura in onda mercoledì 11 marzo alle 21:10 su Rai Storia

Vent’anni di inchieste a puntate che hanno caratterizzato la programmazione della Rai dagli anni ‘60 agli anni ‘80. È “RAInchieste”, la trasmissione di Rai Cultura con Giorgio Zanchini in onda mercoledì 11 marzo 2026 alle 21:10 su Rai Storia che ripercorre le inchieste firmate da grandi giornalisti spesso anche registi di questi documentari, o da grandi registi che si fanno cronisti di un Paese, o di un mondo, in rapida trasformazione, con l’ausilio dei migliori tecnici della Rai.

Nella puntata di stasera il 15 marzo 1976 per l’informazione Rai inizia una nuova era: dal Telegiornale unico si passa alle nuove testate del Tg1 e del Tg2, e con essi nasce un nuovo approccio all’inchiesta.