Stasera su Rai 5 “Gli occhi del musicista” con “Gli ultimi”

Gli ultimi sono i protagonisti della puntata del programma “Gli occhi del musicista” in onda mercoledì 11 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5

Gli ultimi sono ovunque. Nei vicoli delle nostre città, nei manicomi chiusi troppo tardi, nei corridoi degli ospedali, nei bar delle stazioni. Ma anche nelle parole dei poeti, nei dipinti dei pittori, nelle note dei cantautori. Perché chi guarda davvero il mondo… lo guarda dal basso. Sono loro i protagonisti della puntata del programma “Gli occhi del musicista” in onda mercoledì 11 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5.

Umberto Bindi, i bambini del mondo denutriti o sfruttati, i Nativi Americani di cui De André cantava in Fiume Sand Creek. Cantiamo gli ultimi, per non lasciarli indietro. Ospiti della puntata: Michele Bravi, Saturnino, Andrea Iacomini, Alessandra Nazzaro, Veronica Marchi.