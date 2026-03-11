Stasera su Rai 4 “Blood” disponibile anche in lingua originale: la trama

Su Rai 4 il film Blood, uscito nelle sale il 27 gennaio 2023, un horror psicologico diretto da Brad Anderson (noto per L’uomo senza sonno) e scritto da Will Honley
Una ragazza viene brutalmente assassinata e le accuse ricadono su Jason Buliegh, già condannato per molestie. Quando Jason viene rilasciato per mancanza di prove, i due fratelli poliziotti, che avevano seguito le indagini, decidono di farsi giustizia da soli.
E’ la trama del film horror “Blood” disponibile anche in lingua originale e in onda mercoledì 11 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4.