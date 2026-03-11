Stasera su Rai 1 “Un amore a 5 stelle”: la trama del film

“Un amore a 5 stelle” disponibile anche in lingua originale stasera in prima serata su Rai 1: ecco la trama del film romantico

Il film di Wayne Wang “Un amore a cinque stelle”, una commedia romantica ambientata tra i grattacieli di Manhattan, in onda mercoledì 11 marzo 2026 alle 21.30 su Rai 1. Nel cast, Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Stanley Tucci.

Marisa una madre single, indipendente e intraprendente di New York, lavora come cameriera in un hotel a 5 stelle di Manhattan. Aspira a una condizione migliore, ma la vita le ha insegnato a contare solo su stessa e a restare con i piedi ben piantati per terra riuscendo ad avere per sé e per suo figlio di dieci anni, Ty, una vita più che dignitosa. Per uno scherzo del destino e uno scambio di identità, Marisa incontra Christopher, un affascinante e disinvolto erede di una dinastia politica, che la crede un’ospite dell’hotel. L’improbabile coppia si ritrova a passare una magica notte d’amore, ma quando l’identità di Marisa viene svelata, i due scoprono di appartenere a due mondi differenti.