Oroscopo di oggi, mercoledì 11 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Giornata che parte col piede giusto. Novità positive coinvolgeranno la sfera professionale.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Non chiederti troppi perché, non sempre c’è una spiegazione logica per tutto. Hai speso troppo, progetti in mente importanti ma troppo onerosi, oggi evita qualche conflitto in famiglia o sul lavoro.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Possibili svolte nei rapporti professionali. Chi ama una persona da tempo potrebbe fare una proposta importante…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Tanto stress accumulato con un eccesso di logorio mentale! Non tutti sono amici e conviene ragionare con la propria testa, un buon affare può essere concluso adesso, lavoratori in proprio favoriti.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Sarà più facile contare sulle tue forze e sulla creatività, perché nuove porte saranno aperte verso il successo. L’amore può tornare protagonista.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Devi sistemare alcune questioni importanti che riguardano la casa o il lavoro. Attenzione che gli impegni non limitino alcuni spazi che riguardano amore e amicizie.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Opportunità per chi è alla ricerca di un impiego. Oggi è una giornata di recupero, sfruttala a dovere, anzi, cerca di fare bene ciò che domani potrebbe risultare più difficile.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Non fare il passo più lungo della gamba sul lavoro, devi ridimensionare alcune spese, rivedere alcuni conti. Capita ogni tanto di dover lottare, soprattutto con te stesso…
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Fermati un attimo per pianificare i prossimi giorni. C’è una problematica di lavoro o di denaro che andrebbe risolta. Non lasciare il certo per l’incerto, pomeriggio migliore della mattinata.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Oggi parlerai di soldi o penserai a come ottenerne per realizzare un progetto. Il tuo senso del dovere ti frena, ma a fine giornata un intelligente consiglio di un amico ti ridona l’equilibrio.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Ecco una buona giornata. Questo è un periodo valido anche per esercitare qualche nuova idea, per cercare di valutare proposte.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Qualcuno deciderà di abbandonare una strada a favore di un’altra. Spese esagerate, per fortuna oggi si recupera…