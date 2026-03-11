Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura. Online l’avviso pubblico del PAC2026 – Piano per l’Arte Contemporanea

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha lanciato ieri 5 marzo 2026 la nuova edizione dell’avviso pubblico PAC – Piano per l’Arte Contemporanea, per la selezione di proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano in attuazione della Legge 29/2001 istitutiva del Piano per l’Arte Contemporanea. Per il PAC2026 l’investimento complessivo è di 3 milioni di euro.

Così il Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Angelo Piero Cappello: Con la nuova edizione del PAC – Piano per l’arte contemporanea la nostra Direzione Generale conferma un investimento di 3 milioni di euro destinato alla crescita delle collezioni pubbliche, sostenendo musei e istituzioni nell’ampliamento e nell’integrazione delle proprie raccolte, così come nell’apertura di nuovi percorsi e nella loro valorizzazione. Il PAC si consolida così come uno strumento stabile su cui fare affidamento per costruire politiche di acquisizione strutturate, coerenti e di lungo periodo. L’avviso accoglie, inoltre, la pluralità dei linguaggi e delle tecniche della ricerca artistica contemporanea, contribuendo ad arricchire il patrimonio pubblico con opere capaci di rappresentare la complessità e la vitalità dell’arte del nostro tempo.

Come per le precedenti edizioni, il PAC2026 si articola in tre specifici ambiti di intervento: Ambito 1 per l’acquisizione di opere realizzate negli ultimi 70 anni e di collezioni o archivi legati all’arte e alla creatività contemporanee; Ambito 2 per la produzione di nuove opere; Ambito 3 per progetti di valorizzazione di donazioni.

Il PAC2026 supporta e incoraggia la qualità e la continuità dell’incremento dell’arte contemporanea nelle collezioni pubbliche, oltre che tramite il finanziamento di acquisizioni di opere, collezioni e archivi legati al contemporaneo, anche attraverso il sostegno alla produzione di progetti artistici innovativi e alla valorizzazione di donazioni già ricevute da collezioni pubbliche.

Gli obiettivi principali del PAC2026 sono: incrementare le collezioni pubbliche italiane con opere realizzate negli ultimi 70 anni; sostenere le committenze di nuove opere di artisti viventi da destinare alle collezioni pubbliche degli istituti e degli enti committenti; colmare le lacune presenti nelle collezioni pubbliche di arte contemporanea; valorizzare le donazioni legate alla creatività contemporanea degli ultimi 70 anni ricevute da collezioni pubbliche; incoraggiare la qualità e la continuità dell’incremento delle collezioni pubbliche d’arte contemporanea, sulla base di criteri di adeguatezza e coerenza delle acquisizioni dei singoli istituti ed enti proponenti rispetto alle proprie specificità e caratteristiche; incentivare buone pratiche nell’ambito della progettazione, programmazione, gestione e cura dell’arte e della creatività contemporanee, in linea con gli standard nazionali e internazionali.

Possono presentare domanda di partecipazione al PAC2026 tutti i musei, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici italiani, formalmente istituiti e di appartenenza pubblica, anche costituiti in forma di fondazione, istituzione o azienda speciale per iniziativa di enti pubblici, purché siano proprietari di una collezione pubblica a cui destinare le acquisizioni e le produzioni realizzate o a cui sia pervenuta una donazione nel corso degli ultimi cinque anni. Possono partecipare anche i soggetti privati senza scopo di lucro gestori dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica citati. I proponenti devono dimostrare una chiara programmazione, a medio e lungo termine, nel campo dell’arte e della creatività contemporanee.

Le proposte per il PAC2026 devono essere trasmesse esclusivamente attraverso il Portale Bandi della Direzione Generale Creatività Contemporanea, secondo le tempistiche che saranno indicate sul sito istituzionale, nella pagina dedicata, a partire dal 12 marzo 2026.

Per eventuali quesiti (entro le date indicate nell’avviso pubblico): dg-cc.pac@cultura.gov.it

Scadenza delle domande: 5 maggio 2026 ore 12.00 (ora italiana)