“Matrimonio e altre catastrofi” in scena dal 12 al 15 marzo al Teatro de’ Servi

“Matrimonio e altre catastrofi” spettacolo diretto e interpretato da Alessandra Mortelliti e Luca Ferrini, in scena dal 12 al 15 marzo al Teatro de’ Servi-Roma

Approda al Teatro de’ Servi, dal 12 al 15 marzo, la nuova commedia firmata da N.L. White, diretta e interpretata da Alessandra Mortelliti e Luca Ferrini.

Una casa, una suocera, un party, una moglie stravagante e un marito annoiato. La solita routine matrimoniale di una coppia ormai lontana dalla passione, sembra all’improvviso implodere e contemporaneamente esplodere davanti ad una piccola svista. Una svista, forse non così piccola, che diventerà la scintilla di accensione di una macchina comica che travolgerà a colpi di battute esilaranti e ritmi frenetici un ménage matrimoniale usurato ed in fin vita, ma ancora tenace. Una vera e propria slavina che, trascinando con sé i due protagonisti, non risparmierà nemmeno il pubblico che, assistendo a questo spassoso “delirio a due”, potrà fare similitudini con le proprie “faccende private” e probabilmente nessuno si troverà nuovo a situazioni di questo tipo.

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da giovedì a sabato ore 21; domenica ore 17:30

Biglietti: 25 euro