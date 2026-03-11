La protezione civile entra nelle scuole con il progetto “L’attimo decisivo”

La Protezione Civile partecipa a “Didacta Italia”, la manifestazione dedicata alla formazione e all’innovazione del mondo della scuola, in programma dall’11 al 13 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze

Il Dipartimento della Protezione Civile partecipa per la prima volta a “Didacta Italia”, la manifestazione dedicata alla formazione e all’innovazione del mondo della scuola, in programma dall’11 al 13 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di incontro con docenti, dirigenti e operatori scolastici per presentare L’attimo decisivo, il progetto educativo nato nel 2023 per portare la protezione civile nelle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia.

Oltre alla serie a fumetti, cuore dell’iniziativa, gli insegnanti potranno conoscere tutti gli strumenti didattici con cui realizzare percorsi educativi personalizzati e multidisciplinari: videolezioni, video di approfondimento, schede didattiche e il gioco di carte collaborativo “Fai la tua scelta”, pensato per stimolare l’apprendimento attivo attraverso scenari e scelte legate a situazioni di emergenza. I docenti potranno inoltre approfondire le modalità con cui integrare i contenuti del progetto con le attività da sviluppare nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

Nella giornata conclusiva della manifestazione ci sarà spazio anche per due seminari formativi dedicati al progetto: “A scuola di prevenzione con la Protezione Civile: insieme nell’attimo decisivo”, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e “L’attimo decisivo dal fumetto al gioco ‘Fai la tua scelta’. Un percorso didattico educativo di protezione civile per la scuola” durante il quale verrà approfondito il legame tra la serie a fumetti e il gioco di carte, due strumenti didattici che permettono di sviluppare competenze disciplinari e trasversali negli studenti.

I docenti saranno inoltre chiamati a contribuire attivamente alla crescita del progetto “L’attimo decisivo” compilando il questionario disponibile online e condividendo suggerimenti ed esperienze sull’utilizzo dei materiali nelle attività didattiche.