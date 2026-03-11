Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio. Trump e Infantino: “Sono i benvenuti negli Usa”

Sia il ministro dello sport che il presidente della Federazione calcistica iraniana hanno escluso la partecipazione

Ahmad Donyamali, ministro dello sport iraniano, afferma che il Paese non potrà partecipare alla prossima Coppa del Mondo FIFA, che si terrà dall’11 giugno al 18 luglio negli Stati Uniti, in Messico e Canada. “Da quando questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non ci sono più le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo”, ha dichiarato Donyamali in un’intervista televisiva.

Anche il presidente della Federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, ha accennato a un boicottaggio dopo gli eventi che hanno coinvolto la squadra femminile durante la Coppa d’Asia in Australia. Sei giocatori hanno deciso di rimanere in Australia dopo aver ottenuto visti umanitari dal governo locale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato che avrebbero concesso tali visti se gli australiani non l’avessero fatto. “Quale persona sensata manderebbe la propria nazionale negli Stati Uniti se la Coppa del Mondo fosse un evento politico come quello australiano?”, ha detto Taj.

Dalla FIFA

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump gli ha assicurato che alla nazionale iraniana sarà consentito di entrare negli Stati Uniti per partecipare alla prossima Coppa del Mondo, nonostante il conflitto in corso tra i due Paesi. “Abbiamo tutti bisogno di un evento come la Coppa del Mondo ⁠per unire le persone ora più che mai, e ringrazio sinceramente per il suo supporto, poiché dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo”.