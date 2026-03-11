In anteprima a Fortezza Est dal 12 al 14 marzo il primo studio de “Le Ossa”, il nuovo lavoro di Spartenza Teatro: in scena un racconto orale, custodito e tramandato per tre generazioni

Il 12, 13 e 14 marzo 2026 al teatro Fortezza Est di Roma arriva in anteprima il primo studio de Le Ossa, il nuovo lavoro di Spartenza Teatro. Lo spettacolo nasce da una storia familiare tramandata per tre generazioni, una vicenda reale che si colloca sul confine tra memoria e mito.

In scena tre performer – Sofia Abbati, Andrea Milano e Sofia Ludovica Tangreda – attraverso i linguaggi del teatro fisico e del teatro di figura costruiscono uno spazio di soglia, un luogo in cui i corpi respirano, la materia si muove e il tempo smette di procedere in linea retta. Al centro dello spettacolo c’è la storia di un soldato partito per la Grande Guerra e tornato a casa in fin di vita, e di sua moglie, che tenta di salvarlo compiendo un gesto proibito: raccogliere delle ossa da un cimitero, tritarle e usare la polvere ottenuta per curare le ferite. Una storia vera, “anche se non ci si può credere”.

A partire da questo nucleo narrativo, lo spettacolo mette in relazione la storia familiare con elementi lontani nel tempo e nello spazio: fossili, stelle, creature preistoriche. Le Ossa costruisce così un paesaggio teatrale in cui il passato non è mai concluso, ma continua a dialogare con il presente.

Spartenza Teatro nasce nel 2022 dall’incontro tra Andrea Milano e Sofia Abbati. Ha all’attivo gli spettacoli Ostinato Essere (con il sostegno di Fortezza Est, Rete Almagià, Calpurnia APS, Compagnia BRAT) e Paesaggio con figura verticale – concerto poetico. Ha ideato e promosso Feedback – tavolo di confronto sulla scrittura orizzontale e circolare, che ha coinvolto più di 30 autor3 ed è stato ospitato all’interno di C.ENTRO (a cura di Teatri di Vetro e Teatro Biblioteca Quarticciolo).

LE OSSA

12-13-14 marzo 2026 | h. 20:30

POETICA Stagione Teatrale 2025/26 Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62 Roma – Tor Pignattara

Orario Spettacoli giov- ven-sab ore 20:30

biglietto unico 14.00€

Abbonamenti 3 spettacoli 30€/ 5 spettacoli 45€/ 10 spettacoli 70€

www.fortezzaest.com

info e prenotazioni mail prenotazionifortezzaest@gmail.com

| whatsapp 329.8027943| 349.4356219