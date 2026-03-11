Il noto astrofisico italiano Toni Scarmato al convegno di Granarolo dell’Emilia

Il noto astrofisico italiano Toni Scarmato, collaboratore del celebre Professore Avi Loeb dell’università di Harvard, parlerà delle ultime scoperte su 3I/Atlas. al convegno di Granarolo dell’Emilia

“Dialoghi di Frontiera. Quando una teoria non basta”, questo è il titolo del convegno nazionale di divulgazione e ricerca, che esplorerà i grandi interrogativi del presente. Il fisico nostrano, illustrerà gli ultimi aggiornamenti sulle scoperte più strettamente scientifiche sull’oggetto interstellare 3I/Atlas, che tanto sta facendo discutere l’intero pianeta. L’argomento ha raggiunto grande viralità sui media internazionali con pochi precedenti nella storia delle osservazioni di oggetti interstellari. Ci sono anche possibilità che si tratti di un velivolo o di una sonda aliena, inviato da un’ignota civiltà fiorita in un lontano pianeta? Oppure è solo una cometa sui generis, come afferma la comunità scientifica dominante, contraddistinta da fenomeni naturali sconosciuti all’umanità e tutti ancora da decifrare? Scarmato, farà chiarezza sulle tante illazioni che viaggiano in rete, ivi comprese le numerose, cosiddette “anomalie”, cioè dati scientifici difficilmente spiegabili e particolarmente interessanti, come i tre getti simmetrici, distanziati di 120° l’uno dall’altro, disposti in modo simile ad un sistema organizzato. Nel frattempo cresce l’attesa per la data del 16 marzo 2026, quando 3I/Atlas entrerà nel cosiddetto raggio di Hill di Giove, in una posizione perfetta, né troppo lontana, né troppo vicina al pianeta, in modo da non essere catturato dalla gravità del gigante gassoso, circostanza che, per la sua rarità, ha generato numerose discussioni sulla natura dell’oggetto interstellare. Nell’occasione, Scarmato aggiornerà il pubblico sugli ultimi dati scientifici. Per l’evento di sabato 21 marzo 2026 è richiesta la prenotazione, essendo i posti limitati. Il convegno si svolgerà presso la Sala Polivalente – Via San Donato 79/3, Granarolo dell’Emilia (BO), a partire dalle ore 10,00. Contatti: 328 4357680 – 331 9953794 anche WhatsApp.