Il film “La misura del dubbio” oggi su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie La misura del dubbio (titolo originale: Le Fil), diretto e interpretato da Daniel Auteuil, un thriller giudiziario del 2024: la trama
L’avvocato Jean Monier, lontano dai tribunali dopo un trauma professionale, accetta di difendere Nicolas, un uomo mite accusato dell’omicidio della moglie. Il caso trascina Jean in una battaglia legale lunga anni, durante la quale il legame con il cliente si fa profondo, tra dubbi e ricerca della verità.
E’ la trama del film “La misura del dubbio” in onda mercoledì 11 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Movie.