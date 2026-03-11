Cadenze Letterarie presenta “La Terapia Reichiana” di Fabio Nardelli

Giovedì 12 marzo sul Lungomare della Salute un nuovo evento gratuito tra musica, comicità e arte visiva con Fabio Nardelli, Victor Quadrelli, e il Maestro Salvatore Fazio

A Fiumicino sta per accadere qualcosa di diverso. Non la solita presentazione di un libro, non il classico evento culturale da ascoltare in silenzio e dimenticare il giorno dopo. Giovedì 12 marzo alle 19, sul Lungomare della Salute 53, grazie all’accoglienza di Rochin Lovers e dello staff de La Grooveria, Cadenze Letterarie compie un altro passo avanti e trasforma la cultura in esperienza viva.

Al centro della serata c’è il libro “La Terapia Reichiana – Nuove ricerche e applicazioni”, ma sarebbe riduttivo parlare solo di una presentazione. Sarà un incontro tra linguaggi, tra sensibilità diverse, tra arte e coscienza. Sarà un momento in cui parola, musica, psicologia e visione si intrecceranno davanti al pubblico.

Protagonista è Fabio Nardelli, musicista, cantante e scrittore, artista capace di affiancare alla ricerca musicale un percorso psicocorporeo profondo. La sua opera non si limita a raccontare: esplora, mette in discussione, invita a sentire. La Terapia Reichiana diventa così non solo oggetto di studio, ma occasione per interrogarsi sul rapporto tra corpo ed emozione, tra energia e consapevolezza.

A dialogare sui temi del libro ci saranno due professioniste che porteranno competenza e visione: la Dott.ssa Sonia Buscemi, psicologa, e la Dott.ssa Maria Grazia Imbimbo, mental coach. Non un dibattito accademico, ma un confronto accessibile, pensato per parlare alle persone, per tradurre concetti complessi in domande concrete che riguardano tutti.

A guidare la serata sarà Dino Tropea, ideatore e moderatore del format Cadenze Letterarie, che nell’ultimo anno – anniversario appena celebrato – ha trasformato gli incontri culturali in autentici spazi di dialogo.

E poi ci sarà un momento inatteso, capace di sorprendere: il ritorno a Fiumicino di Victor Quadrelli, unico e storico imitatore di Paolo Villaggio e molti altri.

La sua comicità intelligente porterà leggerezza senza superficialità, dimostrando che si può riflettere anche sorridendo. Perché la cultura non è rigidità, è movimento.

A rendere ancora più intensa l’atmosfera sarà la partecipazione del Maestro Salvatore Fazio, che presenterà la sua opera “La Fase REM”. Un contributo visivo che dialoga con i temi della serata: inconscio, sogno, trasformazione. Un’opera che non si guarda soltanto, ma si attraversa.

Tutto questo con ingresso gratuito. Un dettaglio che conta. Perché significa aprire la cultura, renderla accessibile, portarla fuori dai circuiti chiusi e dentro la comunità.

Fiumicino non è solo aeroporto e mare. È una città che sta costruendo una propria identità culturale, fatta di iniziative indipendenti, spazi condivisi e pubblico partecipe. Cadenze Letterarie fa parte di questo percorso, mettendo attorno allo stesso tavolo artisti, professionisti e cittadini.

Non sarà solo una serata. Sarà un’occasione per esserci. Per ascoltare, per confrontarsi, per sentire. Per uscire con una domanda in più e forse con uno sguardo diverso.

Il 12 marzo Fiumicino non ospita un evento. Lo costruisce. E chi c’è, ne fa parte.