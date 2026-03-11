A Washington la statua di Epstein e Trump in posa come Jack e Rose sul Titanic

L’opera che li ritrae nell’iconico abbraccio è apparsa sul National Mall

Trump e Epstein come Jack e Rose. Li ritrae così, una statua apparsa questa mattina sul National Mall di Washington e intiolata ‘Re del mondo’. L’opera vuole sottolineare il rapporto di amicizia tra il presidente degli Stati Uniti e il finanziere condannato per abusi sessuali. I due appaiono in posa come i protagonisti del Titanic in una delle scene più iconiche del film. Ai lati della statua la scritta: “La tragica storia d’amore tra Jack e Rose è stata costruita su viaggi di lusso, feste chiassose e ritratti segreti di nudo. Questo monumento onora il legame tra Donald Trump e Jeffrey Epstein, un’amicizia apparentemente costruita su viaggi di lusso, feste chiassose e ritratti segreti di nudo.”

A costruire la nuova opera, secondo People, è stata l’organizzione Secret Handshake, la stessa che ha ideato la statua dell’amicizia Trump-Epstein, posizionata sempre sul National Mall a settembre 2025 prima di essere rapidamente rimossa dalla Polizia dei Parchi degli Stati Uniti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)