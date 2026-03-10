Su Rai 2 secondo appuntamento con “Stasera a letto tardi”

Su Rai 2 torna “Stasera a letto tardi”, secondo appuntamento. Ospiti: Elettra Lamborghini, Clementino e Frank Matano

Saranno Elettra Lamborghini, Clementino e Frank Matano i protagonisti del secondo appuntamento in onda domani, martedì 10 marzo, in prima serata su Rai 2, con “Stasera a letto tardi”, il nuovo show, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto dai “The Jackal”. Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) – per la prima volta tutti e quattro insieme alla conduzione di un programma televisivo – sono accompagnati da un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. E proprio alle domande ideate dai più piccoli risponderanno gli ospiti della puntata.

Non mancheranno le candid camera, durante le quali i bambini, in una stanza con le telecamere nascoste – ignari di essere ripresi – interagiscono con i “The Jackal” che creano per loro scherzi e situazioni sempre diverse. I giovani protagonisti, inoltre, sempre accompagnati in studio dalle loro famiglie, sono messi alla prova anche su alcune “missioni” e, se riusciranno a portarle a termine, prenderanno il “Patentino da adulto”.

Spazio, infine, anche a “Le leggi dei bambini”. In ogni puntata, proprio come in una sorta di Parlamento, i bimbi votano alcune proposte di legge fatte da loro stessi fino ad arrivare a stabilire un decalogo con le norme che vorrebbero.

Pur mettendo al centro lo sguardo, autentico e sorprendente, dei più piccoli, “Stasera a letto tardi” è uno show per spettatori di tutte le età.

La trasmissione è basata su “Those crazy little ones”, un format originale di RESET TV.

“Stasera a letto tardi” è un programma di Emiliano Ereddia e di Fabio Balsamo, Livia Barattini, Ciro Capriello, Alessandro Caroni, Gianluca Colucci, Simonpietro Giudice, Aurora Leone, Marco Terenzi. Regia studio Fabrizio Cofrancesco. Regia candid camera Giampaolo Marconato. Scenografia Alessandra D’Ettore. Produttore Rai Melissa Ruggeri. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy Giorgio Rossetti.