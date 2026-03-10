Stampa sostenibile: le tipografie online guidano la transizione green del settore

La stampa sostenibile, oltre a essere una scelta virtuosa, sta diventando un obbligo normativo grazie all’entrata in vigore della nuova direttiva europea ECGT – “Empowering consumers for the green transition”

A settembre 2026 entrerà in vigore la nuova direttiva europea volta all’eliminazione di claim ambientali privi di fondamento e di supporto di certificazioni verificabili come “eco friendly” o “green”. L’Italia si allinea così al framework europeo contro il greenwashing, una strategia di marketing ingannevole utilizzata dalle aziende per attirare i consumatori, presentando le proprie attività come ecologiche quando in realtà non lo sono.

Inoltre, a partire dal 2026, la CSRD – Corporate sustainability reporting directive, impone obblighi di rendicontazione alle grandi imprese. Anche i fornitori di servizi di stampa non sono esenti dalla spinta verso la trasparenza.

Le tipografie online come catalizzatori del cambiamento

In questo scenario, le tipografie online come Helloprint diventano un esempio concreto di questo approccio verso il cambiamento. Helloprint segue un modello operativo compatibile offrendo come opzione predefinita carta certificata FSC, proveniente da foreste gestite in maniera responsabile ed etica. L’obiettivo dei servizi di stampa online sarà proporre materiali sostenibili come scelta standard e non come sovrapprezzo.

Inoltre, a supporto della transizione green, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) destina 68,6 miliardi di euro alla transizione sostenibile, di cui 7 miliardi in parte per la green economy e l'economia circolare. A questo si aggiunge il Green transition fund di CDP Venture Capital, che stanzia 250 milioni di euro da Next generation EU per supportare startup green, con accordi da finalizzare entro il 30 giugno 2026.

Partner certificati e strategia

Scegliere fornitori come Helloprint, con certificazioni verificabili come la B Corp, permette di posizionarsi in modo competitivo in un mercato sempre più consapevole e in crescita, rispondendo alle aspettative dei clienti: il mercato oggi premia la trasparenza.

Per avere una certificazione B Corp bisogna soddisfare requisiti severi in termini di impatto sociale, ambientale e trasparenza. La stampa sostenibile in particolar modo non è più un elemento riservato a pochi: è un vantaggio competitivo per chi vuole stare al passo con il cambiamento. Con queste premesse, optare per partner affidabili è diventata una necessità, non più un’opzione.

Un presente e un futuro più sostenibili

La transizione green del settore della stampa sostenibile riflette un cambiamento che sta influenzando l’intero tessuto economico. Di conseguenza, si ripensa al modo in cui le imprese operano, mentre i consumatori, sempre più informati e consapevoli, prediligono aziende con un impegno ambientale documentato e coerente con i valori comunicati.

La sostenibilità è un criterio di selezione dei fornitori e non rappresenta un costo, ma un investimento a lungo termine. Le aziende che riusciranno ad integrare questi principi nella propria strategia, costruiranno così un vantaggio competitivo duraturo ed etico, in un mondo in cui la sfida ambientale rappresenta principalmente un’opportunità.

La transizione green del settore stampa è già in atto e ritardarla significherebbe solamente perdere terreno rispetto ai concorrenti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)