Pasqua 2026: con l’uovo vegan dell’OIPA la raccolta fondi per gli animali in cerca di una famiglia

È ufficialmente partita la campagna di Pasqua Solidale 2026 dell’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) “Un uovo, una nuova vita”: un’iniziativa che invita a fare la differenza per migliaia di animali in difficoltà.

La Pasqua rappresenta la rinascita, ma per i cuccioli che sono il simbolo di questa festività, la vita comincia già con una separazione. Gli agnelli, dopo solo pochi giorni di vita, vengono strappati alle madri per iniziare un terribile viaggio che li porterà alla macellazione, per finire in tavola il giorno di Pasqua.

Come loro anche i Cercafamiglia, i cuccioli che gli Angeli Blu dell’OIPA salvano ogni giorno in tutta Italia, conoscono il dolore della separazione: una mamma perduta, una famiglia che non c’è, la solitudine e una vita fatta di paure e incertezze.

Gli agnelli e i cuccioli di altre specie condividono lo stesso bisogno di protezione, cura e amore. Per questo l’OIPA invita ad aiutarli concretamente, tutti: da una parte scegliendo di non consumare carne di agnello – e di nessun altro animale – a Pasqua e durante tutto l’anno, dall’altra ordinando l’Uovo Bio dell’OIPA. Una scelta, quest’ultima, che aiuterà a raccogliere fondi per assicurare ai Cercafamiglia cibo, cure veterinarie, riparo, vaccini e medicine, finché non troveranno una famiglia che li ami incondizionatamente per tutta la vita.

Sono cinque i Cercafamiglia scelti come simbolo della campagna di Pasqua OIPA 2026: