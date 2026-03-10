Paralimpiati, super bottino per l’Italia: Bertagnolli oro, Mazzel, Pelizzari, De Silvestri d’argento

Per l’Italia le medaglie sono 9. Tre ori, cinque argenti e un bronzo
Un ottimo bottino per l’Italia che vince quattro medaglie nelle gare di combinata di sci alpino ai Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: un oro per Giacomo Bertagnolli (con guida Andrea Ravelli), un argento per Chiara Mazzel (con guida Nicola Cotti Cottini), un argento per Federico Pelizzari e un altro argento per René De Silvestro.
Sale così al quarto posto nel medagliere con 9 medaglie totali dietro a Cina, Austria e Stati Uniti.