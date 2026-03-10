I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un nuovo tour negli stadi

La band aveva spoilerato la notizia con un video social a cui ha preso parte anche il comico Andrea Pisani

Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui i Pinguini Tattici Nucleari hanno giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live insieme al comico Andrea Pisani, la band annuncia oggi un il tour che li porterà nei principali stadi italiani – per la terza volta- nel 2027. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Per quanto riguarda la data e la venue di Napoli verranno comunicate informazioni a breve. Altre sorprese verranno ancora annunciate nei prossimi mesi.

04 giugno 2027 – Bibione

08 giugno 2027 – Bologna

12 giugno 2027 – Torino

17 giugno 2027 – Milano

21 giugno 2027 – Padova

24 giugno 2027 – Bari

TBC – Napoli

03 luglio 2027 – Messina

08 luglio 2027 – Roma

Questo annuncio arriva dopo un successo grandioso della band che, non solo ha registrato con “Hello World – Tour Stadi 2025″, 9 date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti, ottenendo una definitiva consacrazione firmando uno spettacolo capace di ridefinire i confini delle produzioni nazionali per concept, impatto visivo e dimensione internazionale, ma ha anche dominato il panorama musicale italiano avendo all’attivo 86 Platini e 11 ori e confermando i Pinguini Tattici Nucleari come unica band nella TOP10 delle classifiche annuali del 2025 con l’album “Hello World” e con 4 singoli in top 100.

Nel 2025 i Pinguini sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella Top 100 nella stessa settimana (record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)